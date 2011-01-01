Il Centro a tavolino

C’è una distanza siderale, fondamentale e quasi antropologica tra il Centro politico di ieri e quello che si vorrebbe costruire oggi nel cosiddetto “campo largo”. O almeno nella coalizione che continua a definirsi di centrosinistra. E la ragione è persin troppo semplice da spiegare. Confrontandolo con quello che è capitato concretamente nella seconda repubblica perché nella prima, e per quasi 50 anni, come ormai quasi tutti sanno, il Centro era rappresentato autenticamente ed organicamente dalla Democrazia Cristiana e dai suoi alleati di governo. Ora, e per fermarsi all’oggi, la differenza è, appunto, semplice da descrivere. E cioè, prima il Ppi di Mino Martinazzoli, di Franco Marini e di Gerardo Bianco e poi la Margherita di Francesco Rutelli e dello stesso Marini, erano progetti che sono nati attraverso un percorso autonomo a livello politico, culturale, programmatico e anche e soprattutto organizzativo. Cioè, e nello specifico la Margherita, come primo esperimento di un Centro riformista e di governo culturalmente plurale, autenticamente democratico e squisitamente autonomo nella sua costruzione politica ed organizzativa. Un partito di centro che, attraverso la sua presenza politica e programmatica, ha saputo costruire una vera coalizione alleandosi con la sinistra, che in quel tempo era un soggetto politico altrettanto riformista e con una spiccata cultura di governo.

Ecco, l’esatto opposto di quello che capita concretamente oggi. Ovvero, un Centro che – e paradossalmente – viene pensato, pianificato, gestito ed organizzato da esponenti della sinistra ex e post comunista come, ad esempio, il dirigente dem Goffredo Bettini e che è il prodotto e la conseguenza di un risultato che potremmo definire delle “porte girevoli”. Ovvero esponenti del Pd o di area Pd che vengono gentilmente prestati per la costruzione di un ipotetico soggetto centrista – il famoso “centro civico nazionale” presentato nei giorni scorsi a Roma in un convegno al Parco dei Principi – e che avrebbe il compito, singolare e del tutto anacronistico, di sommare le esperienze e le liste civiche di riferimento a livello comunale e regionale in un indistinto cartello elettorale per tentare di controbilanciare l’egemonia del pensiero della sinistra radicale, massimalista, populista, estremista ed ideologica nel contenitore dell’attuale “campo largo”.

Ora, e al di là del profilo politico, culturale e programmatico dell’attuale coalizione di sinistra e progressista, l’unica cosa certa è che il Centro, da qualunque parte nasca e in qualsiasi coalizione si esprima, è credibile, serio ed affidabile se non è il frutto e il prodotto di operazioni dettate dall’alto. E, soprattutto, se non è organizzato e pianificato da esponenti e partiti storicamente estranei ed esterni al Centro e a ciò che il Centro può e deve rappresentare in termini politici, culturali e programmatici. Insomma, il Centro è credibile se matura come un progetto politico autonomo rispetto ad altre correnti culturali e di pensiero. Che è l’esatto contrario di quello che sta capitando in questi tempi dalle parti del “campo largo”.