Torino Bellissima, Torino merita una metro che funzioni

"Non si può più andare avanti così: un giorno sì e uno no la metro si blocca, lasciando a piedi migliaia di persone. Altro che potenziamento del servizio, la situazione peggiora di settimana in settimana, mentre dai vertici arrivano solo proclami e promesse". Così il capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, a proposito del fermo di quasi due ore della metropolitana. "Come Torino Bellissima stiamo presentando un'interpellanza per capire come intendano garantire un servizio regolare e sicuro - annuncia -, e quali misure concrete siano previste per evitare continui stop che paralizzano la città e rendono la metro invivibile per ore, con lunghe code e attese. Torino merita una metropolitana che funzioni davvero, non un disservizio quotidiano", conclude Firrao.