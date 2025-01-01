Riboldi, con nuovi Lea rafforzato il diritto alla salute

"Abbiamo lavorato per garantire un aggiornamento concreto, sostenibile e universalistico. Questo risultato rafforza il diritto alla salute in tutte le Regioni italiane". A dirlo è il coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, dopo l'approvazione del nuovo decreto sui Lea in Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento introduce un'estensione degli screening neonatali, includendo tra le nuove patologie l'atrofia muscolare spinale e le immunodeficienze combinate gravi, due nuove prestazioni psicoeducazionali per i disturbi dell'alimentazione e nutrizione, l'esenzione dal ticket per tre nuove malattie croniche (sindrome fibromialgica, idrosadenite cronica suppurativa, malattie polmonari da micobatteri non tubercolari) e il potenziamento dei test genetici oncologici e degli screening per tumori ereditari. "Ora - aggiunge Riboldi - la proposta approvata passa all'esame delle Commissioni parlamentari, poi le Regioni si impegneranno ad attuare tempestivamente le nuove disposizioni, aggiornando i sistemi di prenotazione e monitoraggio e avviando una campagna informativa per i cittadini. Anche il Piemonte farà la sua parte con responsabilità e rapidità, integrando i nuovi Lea nel Piano Socio-Sanitario 2025-2030 attualmente in fase di definizione. È un atto concreto che parla di qualità e universalità e di cui ringrazio il governo Meloni, in particolare il ministero della Salute, dimostrando attenzione e concretezza su temi delicati che riguardano la salute".