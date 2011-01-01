Regioni, Turturiello nuovo presidente della Stem

"La Conferenza Stato-Regioni ha nominato Antonello Turturiello nuovo presidente della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica (Stem), deputata alla valutazione e monitoraggio dello stato dei servizi sanitari regionali". Lo ha fatto sapere in una nota la Conferenza Stato-Regioni. "L'incarico a Turturiello, attualmente segretario generale della Giunta della Regione Lombardia e coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, arriva su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per le comprovate e qualificate competenze ed esperienza vantate in materia - proseguono - La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime soddisfazione per l'indicazione di Antonello Turturiello, al quale vanno le congratulazioni per una nomina che consente di riattivare un organismo importante per il funzionamento del sistema salute, affidandone la guida a un uomo di grande professionalità, che offre da tempo un contributo costante e generoso al buon esercizio del dialogo istituzionale".