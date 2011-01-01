Comprensorio Vialattea, risolto problema innevamento programmato

Il comprensorio sciistico piemontese Vialattea si appresta a dare il via ad una nuova stagione di sci, pur nelle difficoltà che il settore sconta in tutte le località a causa dei cambiamenti climatici. "La passata stagione è stata impegnativa: poche finestre fredde, molto caldo e vento, brutto tempo soprattutto nei weekend, poca neve e caduta in tempi sbagliati", ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione della stagione Giovanni Brasso, presidente uscente della Sestrieres, la società che gestisce gli impianti del comprensorio, che comprende le località di Sestriere, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana, Sauze di Cesana, Claviere, Oulx, Pragelato e la francese Montgenèvre. Ora il testimone passa a Massimo Feira. Tra le novità della stagione il fatto che sia stato "risolto" il problema dell'innevamento programmato in Vialattea. "Dopo cinque anni di scelte sicuramente sbagliate, dall'imminente stagione invernale, infatti, la neve sarà prodotta dalla Sestrieres - ha spiegato Brasso in conferenza stampa -, la quale si è inoltre impegnata, contestualmente alla fine del rinnovamento dell'impianto di innevamento sull'area di Sestriere, ad effettuare negli anni considerevoli investimenti per il rinnovamento tecnologico degli impianti. Questa notizia mi sembra importante, perché in tempi ragionevolmente brevi il comprensorio della Vialattea potrà godere di un impianto di innevamento di ultima generazione, rinnovato per quasi il 75% della sua estensione". Per quanto riguarda l'andamento della scorsa stagione, "si può annoverare tra quelle medio buone - ha evidenziato -, abbiamo aumentato il numero dei plurigiornalieri venduti e soprattutto abbiamo performato piuttosto bene sui settimanali acquistati dai clienti stranieri, abbiamo anche incrementato il numero degli stagionali venduti, anche se abbiamo perso qualche numero sui giornalieri". La scorsa stagione gli sciatori in Vialattea, anche se sono leggermente diminuiti come numero, hanno sciato di più, tanto che i passaggi sugli impianti sono aumentati.