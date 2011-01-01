URNE VIRTUALI

Meloni ha fatto 30 e sale ancora. Schlein cresce un po', M5s -0,7%

Nell'ultima Supermedia Youtrend/Agi, i 5 Stelle perdono quasi un punto e scendono al 12,5%. Ne approfittano gli altri partiti del campo largo: Pd e Avs entrambi in crescita. Mentre la premier prende il largo, Forza Italia resta davanti alla Lega

La disputa interna tra il presidente Giuseppe Conte e la sua ex vice Chiara Appendino non fa bene ai consensi del Movimento 5 Stelle, Il Partito Democratico prova ad approfittarne e Fratelli d’Italia continua a crescere, superando la soglia del 30%. Questi i principali movimenti rilevanti dall’ultima supermedia di Youtrend, realizzata in collaborazione con Agi, che prende in considerazione gli ultimi sondaggi effettuati dai vari istituti di rilevazione, confrontando i dati con quelli di due settimane fa.

M5s in calo, crescono Pd e Avs

A un mese esatto dalle regionali in Puglia, Campania e Veneto che chiuderanno la tornata elettorale autunnale, tra i grandi partiti quello che appare più in difficoltà è il Movimento 5 Stelle, scottato dal risultato deludente in Toscana, evidenziato dall’ex sindaca di Torino, che ha chiesto un cambio di passo rispetto alla linea attuale, a suo giudizio troppo appiattita su quella del Pd, rassegnando anche le dimissioni da vicepresidente del Movimento. Oggi i 5s sono stimati al 12,5%, in calo di più di mezzo punto rispetto al 13,2 di due settimane fa. I dem invece crescono, guadagnando tre punti decimali, il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein passa così dal 21,9 al 22,2%. A raccogliere i consensi in uscita dai pentastellati anche l’altro partito che va a comporre il campo largo: Alleanza Verdi-Sinistra, che cresce dello 0,2% e nell’ultima supermedia sale al 6,4%, certificando una crescita costante negli ultimi mesi.

FI resta sopra la Lega

Nel centrodestra a farla da padrone è sempre Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni non sembra risentire dei tre anni di governo e cresce di un altro mezzo punto, superando la soglia del 30%. FdI nell’ultima supermedia sale al 30,3%, un guadagno netto rispetto al 29,8 di due settimane fa. Forza Italia si conferma il secondo partito della coalizione, con quattro decimi di vantaggio sulla Lega: il partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stimato all’8,9% (in calo dello 0,1 rispetto a due settimane fa), mentre il Carroccio, capitanato dall’altro vicepremier (nonché ministro dei Trasporti) Matteo Salvini resta stabile all’8,5. La quarta gamba della coalizione, Noi Moderati, resta ferma allo 0,9%.

Piccoli spostamenti al centro

Nell’area centrista si registra il leggero calo di Azione, con il partito di Carlo Calenda che perde lo 0,2 e si ferma al 3%, mentre Italia Viva, che sta cambiando pelle in Casa Riformista, guadagna lo 0,1% e sale al 2,5. Perde due punti decimali invece +Europa, che scende all’1,7%, ben al di sotto della soglia di sbarramento.

Nota metodologica: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal dall'8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), EMG (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (13 e 20ottobre) e Tecnè (10 e 17 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.