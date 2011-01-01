Pm Colace non sarà trasferito da Torino per incompatibilità

Non esistono ragioni di "incompatibilità ambientale e funzionale" per trasferire da Torino il magistrato Gianfranco Colace, sostituto procuratore nel capoluogo piemontese. Lo ha stabilito il Csm, che si è pronunciato a seguito di una segnalazione giunta con riguardo a uno dei processi, conosciuto come Bigliettopoli, seguito da Colace in qualità di pubblico ministero. Nel corso dell'istruttoria i componenti della Prima commissione del consiglio hanno ascoltato i vertici del Palazzo di giustizia subalpino. Il procuratore capo, Giovanni Bombardieri, secondo quanto emerso, ha "restituito un quadro di collaborazione, fiducia e professionalità"; inoltre ha sottolineato che dall'Avvocatura torinese non sono mai giunte lamentele o perplessità sul conto di Colace. Il procuratore generale, Lucia Musti, ha riferito che "il clima" degli uffici giudiziari "non è turbato", spiegando che è vero che in due occasioni ha rinunciato a ricorsi presentati da Colace alla Corte di appello contro sentenze di assoluzione, ma che queste iniziative, a dispetto di qualsiasi interpretazione, "non erano contro di lui". Musti - che si è insediata nel settembre del 2024 - ha anche detto che Colace è stato considerato "un po' la punta di diamante" della procura di Torino in materia di indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Sempre per vicende connesse al processo Bigliettopoli, alcuni mesi fa il Csm aveva ordinato il trasferimento di Colace a Milano con funzioni civili, la perdita di un anno di anzianità (ora si attende il giudizio della Cassazione). In questa delibera, però, lo stesso Csm ha spiegato che è necessario operare una "distinzione" fra procedimento disciplinare e procedimento amministrativo di trasferimento. Queste vicende non hanno inciso sul lavoro di Colace, che continua a svolgere le proprie funzioni con "indipendenza e imparzialità".