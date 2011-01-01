ECONOMIA DOMESTICA

Stellantis, la bolletta a Cirio (pagano i piemontesi)

Tra le condizioni per produrre di più in Italia c'è anche la riduzione del costo dell'energia. Il governatore pronto a dirottare una parte dei proventi delle concessioni idroelettriche al colosso presieduto da Elkann. E Lo Russo chiede a Filosa una strategia industriale chiara

Cirio e Lo Russo archiviano il selfie con Tavares e dopo aver incontrato (separatamente) il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, brindano alla discontinuità rispetto al passato. “Un buon inizio di questa nuova fase, anche dal punto di vista del metodo”, spiega il sindaco. Mentre per il governatore del Piemonte la discontinuità è legata anche alla lingua: “Abbiamo parlato in italiano, questa è la prima grande novità”. Sul tavolo i temi già discussi con i sindacati, ma la Regione tenta di dare la carica a Mirafiori dirottando una parte dei proventi delle concessioni idroelettriche al colosso guidato da John Elkann.

Gli incontri

Ore 9.10, davanti all’ingresso di Palazzo di Città si fermano una Jeep e due auto di scorta. A scendere è Filosa che, passo deciso e svelto, entra in municipio dove è atteso dal sindaco Stefano Lo Russo. Stessa cosa successa un’ora prima in piazza Piemonte dove l’amministratore delegato di Stellantis dialogherà per circa un’ora con il presidente Alberto Cirio.

Inizia così quello che viene definito il nuovo corso dei rapporti istituzionali tra l’azienda leader nel settore automotive a livello mondiale e la città italiana dell’automobile. “Abbiamo parlato con persone che conoscono bene il radicamento territoriale di Stellantis in Piemonte”, spiega il governatore piemontese, “è stata confermata la centralità di Torino e della regione, anche grazie al quartiere generale e alla presenza stabile del nuovo responsabile Europa, Emanuele Cappellano”.

“Un dialogo costruttivo”

Un primo incontro per conoscersi e prendere le misure gli uni dall’altro, ma senza novità rispetto a quanto già detto nella riunione che si è tenuta lunedì scorso al Centro Stile di via Plava con i sindacati: sono state confermate le 400 assunzioni di operai specializzati per la produzione della 500 ibrida e si è parlato di Europa.

A mettere i puntini sulle “i” ci ha pensato Stefano Lo Russo che non si è limitato a plaudire all’impegno assunto da Stellantis per Mirafiori, ma ha chiesto “che questo possa inserirsi in una nuova strategia industriale chiara, ambiziosa e rispettosa delle professionalità e delle eccellenze che il territorio ha da offrire”.

Se però gli impegni dovessero essere mantenuti per Torino sarebbe una bella boccata di ossigeno perché in corso Settembrini si passerebbe dalle 25mila auto prodotte attualmente alle 150mila previste per fine 2026. “Condivido la necessità di rilanciare sempre, ma adesso portiamo a casa i risultati che abbiamo ottenuto”, è la risposta di Cirio alla richiesta dei sindacati di portare in città la produzione di un ulteriore modello.

La Regione dà la carica a Stellantis

Quel che la Regione tenterà di fare è dare la carica (elettrica) a Stellantis. Tra le tematiche care a John Elkann c’è quello dei costi energetici che in Italia non sono concorrenziali rispetto ad altri paesi europei. Su questo fronte qualcosa però potrebbe fare il presidente Cirio attraverso le fonti regionali legate all’idroelettrico, contenuto già presente nel deal sottoscritto nell'autunno del 2022.

Da lunedì prossimo infatti la Regione sarà in grado di assegnare la prima concessione per la produzione di energia idroelettrica. Il concessionario, che avrà una concessione ventennale, dovrà pagare una cauzione ed è su questo solco che si potrebbe tentare di prendere per la gola Stellantis.

Il concessionario dovrà pagare la cauzione alla Regione in due modi: una parte in denaro e una parte fornendo energia che verrà destinata sia per interventi sociali destinati ai fragili economici, sia per abbattere i costi energetici alle aziende che vogliono investire in Piemonte. Ambito in cui si inserisce Stellantis che, come detto, lamenta da sempre il costo eccessivo dell’energia in Italia.

Alleanza per l’Europa

Tutto questo in attesa di comprendere le mosse dell’Europa. Filosa è stato chiaro: le normative europee attuali non permettono di effettuare una programmazione industriale ed è necessario rivedere la scadenza del 2035 allo stop alla produzione di motori endotermici. Anche di questo si è discusso in Regione e Comune, e sul tema tutti sembrano essere d’accordo.

La Regione ha ribadito la sua netta contrarietà a qualsiasi approccio ideologico, aprendo alla transizione ecologica ispirata da Mario Draghi. Il Comune è sulla stessa lunghezza d’onda, ma precisando che non bisogna “demolire completamente le politiche di transizione ecologica su cui si è avviata in questi anni una fase di profonda trasformazione e sono stati fatti ingenti investimenti pubblici e privati”.