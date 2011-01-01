Cirio, 170 milioni in ultimi cinque anni per il sistema neve

"Abbiamo investito e investiremo risorse importanti per il sistema neve, negli ultimi cinque anni parliamo di 170 milioni di euro e sono soldi che poi ritornano tutti, perché c'è un turismo che continua a crescere e che fa innamorare tanti stranieri". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione della prossima stagione sciistica del comprensorio Vialattea. "Noi siamo concentrati sul dossier per i Giochi invernali del 2030 con la Francia, che saranno per noi l'occasione per chiedere al governo innesto di risorse importati - ha concluso - che stanno piovendo su Lombardia e Veneto per modernizzare gli impianti e il giorno dopo i Giochi loro faranno concorrenza a noi".