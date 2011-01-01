POLVERE DI (5) STELLE

Appendino fa (mezzo) dietrofront: "Bene Conte, marchiamo le distanze dal campo largo"

Dopo le dimissioni da vicepresidente del M5S, l'ex sindaca di Torino si riallinea votando per la riconferma dell'Avvocato appulo. Sottolinea la necessità di un Movimento più autonomo. Sullo sfondo, le regionali in Campania e la disputa con Grillo sul simbolo

È un armistizio che non spegne del tutto le braci nel Movimento 5 Stelle. Dopo giorni di tensioni, Chiara Appendino sembra fare retromarcia, o almeno un passo di lato, nella polemica che l’ha vista contrapposta a Giuseppe Conte. L’ex sindaca di Torino, dimessasi da vicepresidente del M5s in aperta critica alla linea “troppo filo-Pd” del leader, ha usato i social per ricompattare il fronte: “Ho votato per la riconferma di Conte come presidente. Il suo messaggio è potente: il Movimento deve essere scomodo, libero, e allearsi solo su patti programmatici blindati. È la traiettoria di un M5s testardamente coerente, progressista e indipendente”.

Un endorsement che sa di pace armata, con un occhio alle regionali in Campania e un altro al futuro del partito. La miccia si era accesa all’assemblea dei parlamentari pentastellati seguita poi dal consiglio nazionale del M5s, una maratona streaming di quasi sette ore. Appendino aveva sbattuto la porta, definendo le sue dimissioni un “segnale politico” per un partito che, a suo dire, rischia di perdere identità a forza di inseguire il “campo largo” con il Pd. “Non possiamo essere mainstream, dobbiamo rompere gli schemi”, aveva tuonato, puntando il dito contro un atteggiamento “autoassolutorio” dopo i flop alle regionali. Parole che avevano irritato Conte, che in privato l’ha definita “scorretta” per aver fatto trapelare la notizia ai media prima di formalizzarla. Eppure, il leader ha incassato, evitando lo scontro diretto e rilanciando un “progetto civico” per un M5s più autonomo.

Ora, con il voto online degli iscritti (aperto fino a domenica 26 ottobre), Conte corre verso una riconferma scontata: è l’unico candidato, dopo che delle 76 autocandidature solo la sua ha raccolto le firme necessarie. Ma l’attenzione è sull’affluenza: senza sfidanti, il rischio è un voto fiacco, che potrebbe pesare sulla sua leadership. Soprattutto in vista delle regionali campane, dove il M5s schiera Roberto Fico come candidato del centrosinistra. Un test cruciale, che Appendino e i critici (come Danilo Toninelli, che ha evocato un ritorno del simbolo a Grillo) guardano con attenzione.

Proprio Beppe Grillo resta l’elefante nella stanza. Cacciato dai vertici con la riforma “Nova” di fine 2024, il fondatore non demorde: ha aperto un sito (movimento5stelle.it, contro il .eu di Conte) e minaccia ricorsi legali per il simbolo. Un’ombra che aleggia su un Movimento già diviso tra chi, come Appendino, chiede più radicalità, e chi segue Conte nel tentativo di bilanciare alleanze e identità. Sui social i militanti si spaccano: c’è chi applaude Appendino per il coraggio e chi la accusa di seminare zizzania. Intanto, Conte tira dritto, pronto a nominare nuovi vice (Paola Taverna e Vittoria Baldino in pole). Ma il malumore, sotto la cenere, cova ancora.