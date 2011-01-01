Il Collegio universitario Einaudi festeggia 90 anni

Il Collegio universitario Einaudi festeggia i 90 anni. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha consegnato una targa celebrativa dell'anniversario al presidente Paolo Enrico Camurati, in occasione di un convegno al Museo del Risorgimento di Torino. Tra le iniziative anche un Festival dedicato all'intelligenza artificiale 'Una comunità che pensa. Intelligenze artificiali tra politica, affetti e mondo del lavoro' dedicato ai giovani collegiali e ad alcuni selezionati studenti del Convitto Umberto I. Dall'8 al 20 novembre, poi, una mostra fotografica che ripercorre la storia del Collegio attraverso immagini e parole, sarà allestita presso la Biblioteca civica centrale in via della Cittadella 5. Sono stati oltre 10mila studenti hanno abitato e vissuto le 5 sezioni del Collegio Einaudi: tra loro anche Umberto Eco, Claudio Magris, Francesco Profumo, Annibale Crosignani e Massimo Luigi Salvadori. Oggi il Collegio Einaudi è il principale Collegio di merito del Piemonte e uno dei più importanti in Italia. Nelle sue 5 sedi ospita attualmente oltre 850 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia e dall'estero. Pur ingrandendosi e cambiando nel corso della propria storia il Collegio ha sempre mantenuto inalterata la propria filosofia basata sulla centralità della persona, la laicità, il merito, l'apertura alla società civile, l'interculturalità e la sostenibilità, l'attenzione ai meno abbienti.