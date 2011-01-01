Gtt Torino, metropolitana sospesa per due episodi tecnici

Questa mattina è stato sospeso il servizio della metropolitana di Torino a causa di due distinti episodi tecnici. Lo spiega Gtt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino in merito allo stop alla circolazione che ha creato disagi ai cittadini. Il primo episodio si è verificato tra le 7.05 e le 7.25 alla stazione Porta Susa, a seguito di un alert su una porta di banchina. E' stata immediatamente attivata la procedura di emergenza, spiega Gtt, che ha automaticamente causato l'arresto degli otto treni in circolazione nel tratto, per tutelare la sicurezza dei passeggeri e consentire la ripresa del servizio in tempi rapidi. Il secondo episodio si è verificato alle 7:45 alla stazione XVIII Dicembre innescato da un problema a una porta di banchina, probabilmente a causa di un comportamento improprio di un viaggiatore. L'attivazione della procedura di emergenza, riferisce la società, ha richiesto un intervento di ripristino prolungato, durante il quale un treno, rimasto fermo in prossimità della stazione, non ha potuto completare l'allineamento con la banchina. La situazione si è protratta per la necessità di assistere una persona con disabilità a bordo. Per consentirne l'evacuazione in piena sicurezza e il trasferimento in banchina, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, l'unico ente di soccorso autorizzato a operare sui treni fermi in galleria, che ha agito in stretto coordinamento con il personale Gtt. Il servizio è ripreso regolarmente alle ore 8.50 e Gtt aveva attivato delle navette sostitutive.