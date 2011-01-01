RISSA AL CENTRO

Questa Casa (riformista) non è un albergo. Lo Russo resta sul ballatoio

L'annuncio della nuova formazione all'assemblea di Iv ha indispettito le altre liste centriste, che considerano affrettato anche il sostegno alla ricandidatura del sindaco: "C'è tanto lavoro da fare". Nallo invoca l'unità: "Se vogliamo contare non dividiamoci"

La fuga in avanti di Italia Viva sul lancio di Casa Riformista a Torino non è stata particolarmente apprezzata – per usare un eufemismo – da +Europa e Psi, le due liste che insieme a Iv vanno a comporre Stati Uniti d’Europa, che nel 2024 si è presentata alle Europee e in Regione, eleggendo a Palazzo Lascaris la renziana Vittoria Nallo. Oltre alla mancata condivisione del lancio del nuovo simbolo, che pure li ha visti tutti insieme in Toscana, a dividere è anche il ruolo del sindaco Stefano Lo Russo: per Italia Viva la sua riconferma è scontata, +Europa invece prende tempo, rispolverando anche l’idea delle primarie.

Non invitati

Nei giorni scorsi le sezione torinesi di +Europa e Psi, con un comunicato sui loro profili social hanno voluto mostrare il proprio disappunto per la decisione da parte di Italia Viva di lanciare in autonomia Casa Riformista a Torino, nel corso di un’assemblea con i suoi iscritti. “Si tratta di un progetto che suscita in noi interesse, avendo già portato ottimi risultati in Toscana. Peccato, però, che all’evento di lancio non siamo stati neppure invitati. Figuriamoci se sia stato possibile un confronto sull’idea di città che ciascuno di noi ha”, si legge.

Iv si è difesa sostenendo che l’assemblea era stata programmata da tempo e non si trattava quindi dell’evento di lancio della nuova formazione, a cui è stato reiterato l’invito a tutte le forze che si riconoscono nei valori riformisti a unirsi. Giovedì è stato organizzato anche un incontro “pacificatore” tra le varie componenti di Stati Uniti d’Europa nell’ufficio consiliare di Vittoria Nallo, alla presenza di quest’ultima e dei rappresentanti di +Europa e del Psi, rispettivamente il coordinatore cittadino Andrea Turi e il segretario locale Alessandro Scopel. Il chiarimento non sembra esserci stato, le divergenze di vedute rimangono: “Ad oggi Casa Riformista non è una via praticabile”, ha dichiarato Turi.

Ordini di scuderia

La posizione di Turi e della sezione torinese di +Europa riflette la posizione nazionale del partito, con il segretario Riccardo Magi che dopo aver appoggiato la formazione di Casa Riformista in Toscana, risultata la seconda lista più votata della coalizione a sostegno di Eugenio Giani, prende tempo sulla possibilità che si trasformi in un contenitore nazionale, dove rischierebbe di essere al traino dell’ex premier Matteo Renzi e della sua Italia Viva. Un po’ la stessa situazione che si ripresenta a Torino, con l’aggiunta di un ulteriore dettaglio che proprio marginale non è: la postura da tenere nei confronti del sindaco Lo Russo. Se Iv infatti ha già annunciato il suo appoggio alla ricandidatura nel 2027, per +Europa e Psi è ancora presto, e accordargli una fiducia in bianco con così largo anticipo è deleterio.

Confronto necessario

“Accogliamo certamente con piacere il lancio di Casa Riformista sul territorio, ma non in queste condizioni: non legato al nome di un candidato con due anni di anticipo, e tantomeno senza un confronto con gli altri soggetti del progetto sulla visione di città”, scrivono in un passaggio successivo del comunicato congiunto. Secondo Turi blindare Lo Russo è controproducente, e serve maggiore coinvolgimento delle liste che hanno sostenuto la sua elezione nel 2021: “Il tagliando degli assessori in corso dev’essere allargato a tutta la maggioranza, rimettendo al centro i temi che interessano i cittadini. Non ha senso confermarlo già adesso, c’è ancora tanto lavoro da fare”. Ritorna così l’idea delle primarie, ma anche all’interno della stessa +Europa emergono sensibilità diverse, con il consigliere comunale Silvio Viale, eletto proprio tra le fila della civica di Lo Russo, che le ritiene necessarie solo se il candidato non dovesse essere l’attuale sindaco: “Fare le primarie con la presenza del sindaco uscente equivarrebbe a sfiduciarlo. Ma se dovesse esserci un altro nome non possiamo accettare ordini dall’alto, dobbiamo essere noi a decidere”. Il ragionamento di Turi (condiviso dal Psi) sembra abbastanza chiaro: in una coalizione già spostata verso sinistra, un sostegno incondizionato a Lo Russo da parte dei centristi non farebbe che peggiorare la situazione. Del resto, se sa già di avere il loro appoggio, perché dovrebbe il sindaco fare concessioni sui loro temi?

Troppo frammentati per contare

Un ragionamento non condiviso da Italia Viva, con Vittoria Nallo che nel ribadire il sostegno del suo partito a Lo Russo sottolinea l’importanza di parlare con voce unica davanti al sindaco: “Se vogliamo essere il pungolo riformista della coalizione dobbiamo prima poter contare qualcosa, e al momento siamo troppo frammentati per contare”. La consigliera regionale fa quindi implicitamente notare come le polemiche attorno al lancio di Casa Riformista non abbiano fatto altro che sottolineare le divisioni interne all’area centrista, quando al contrario ci sarebbe bisogno di compattezza per portare i propri temi sul tavolo di Palazzo Civico: Nallo si dice comunque ottimista sulla nuova formazione: “Lo scopo di Casa Riformista è quello di aggregare, non di dividere. E già tante persone, tra cui sindaci e amministratori locali hanno manifestato l’intenzione di unirsi a noi”. Il percorso di Stati Uniti d’Europa dopo le discussioni di questi giorni va avanti, con un incontro sulla sanità in programma alla fine di novembre. La rottura definitiva tra le varie componenti è stata evitata, ma il futuro dell’area riformista torinese è ancora tutto da scrivere.