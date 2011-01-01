AUSTERITÀ

Sindaci e assessori giramondo, stretta sui rimborsi per i viaggi

Un decreto di Mef e Viminale rivede i criteri per le trasferte degli amministratori locali. Niente diaria per missioni in giornata, bisogna almeno pernottare una notte. Ulteriori tagli per gli enti in crisi finanziaria. Pella (Anci): "Contenimento della spesa pubblica"

Giro di vite sulle diarie per le missioni degli amministratori locali. Dopo 14 anni un decreto del Mef e del Ministero dell’Interno aggiorna e modifica le regole per i riconoscimenti economi a sindaci, presidenti, assessori e consiglieri degli enti locali che viaggiano per ragioni istituzionali, allineando norme e parametri a quelli dei dirigenti.

Tra le novità più rilevanti la scomparsa di quegli indennizzi, in forma di diaria, per tutte le missioni che si concludono in giornata. Spariscono, dunque, quei riconoscimenti economici previsti per le trasferte brevi che potevano durare anche meno di sei ore, con la sola clausola di una distanza superiore ai 60 chilometri. La cifra forfettaria aumentava con l’allungarsi dei tempi pur restano nell’arco della giornata, mentre la somma cresceva in presenza di pernottamenti.

Nuove regole

Le nuove regole prevedono che il rimborso scatti solo nel caso in cui l’amministratore locale passi la notte fuori, con la possibilità di farlo al pari dei dirigenti dello stesso ente in un hotel a quattro stelle. Ovviamente a fronte “della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute”, come si legge nel decreto.

La cinghia si stringe ulteriormente per quelle amministrazioni locali che già devono fare i conti con le loro casse in difficoltà. La norma prevede infatti un taglio aggiuntivo alle diarie almeno del 5% per gli enti in dissesto o predissesto. Un risparmio supplementare è comunque concesso a quei Comuni e altri enti che ritengano di rivedere al ribasso gli importi massimi fissati per legge nel testo che ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-Città.

Tirare la cinghia

“Il nuovo decreto è frutto di un proficuo lavoro dell’Anci con i ministeri interessati”, ricorda il vicepresidente dell’associazione dei Comuni italiani, Roberto Pella “Un lavoro che ha individuato i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione delle spese di missione dei sindaci, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica”.

A breve, dunque, dalle casse dei Comuni e di altre amministrazioni dovrebbero uscire meno soldi, risparmiati per quelle missioni che incominciano e finiscono nell’arco del giorno. Con l’auspicio che, a fronte di questo giro di vite, non ci sia chi rimedi allungando la missione con il pernottamento in hotel.