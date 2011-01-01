Patuelli, utili banche? Le banche hanno pagato da sole crisi

"Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli. "Quando ci sono stati anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse" ricordando che il "conto economico è fatto di prodotti e perdite" aggiungendo inoltre come le banche hanno affrontato "nove anni e mezzo di tassi a zero" e una "solo puntata verso l'alto" ora terminata dei tassi.