A Torino protesta pro Pal contro Tajani, "Blocchiamolo"

"Blocchiamo Tajani". Sotto questo slogan un centinaio di antagonisti e attivisti pro Palestina si sono radunati questa mattina in piazza Castello, a Torino, a poche centinaia di metri da piazza Carignano e dall'omonimo teatro dove è arrivato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per partecipare agli Stati generali della Casa, convocati da Forza Italia. Nell'area intorno a dove si svolge l'incontro è presente un dispiegamento di forze dell'ordine, con mezzi e uomini. "Tajani parla di casa mentre a Gaza le case non ci sono più", si legge nel post che annunciava la manifestazione. Uno striscione del collettivo universitario Cambiare Rotta recita: "Gaza è rasa al suolo, gli affitti sono alle stelle. Ma quale diritto alla casa? Cacciamo i ministri del genocidio". "Blocchiamo i ministri della guerra non saremo complici del genocidio" si legge su un altro striscione di Torino per Gaza. Presenti oltre le bandiere palestinesi anche quelle del sindacato di base Cub.