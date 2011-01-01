Zangrillo, aumento tassa affitti brevi è stata una sorpresa

"La proposta di innalzare la cedolare sugli affitti brevi è stata una sorpresa perché in consiglio dei Ministri non abbiamo parlato di questa tassa". Lo ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine degli Stati Generali della Casa in corso a Torino. "Per noi questa è una misura che va contro tra l'altro gli impegni che questo governo si è assunto all'inizio della legislatura che è quello di non aggiungere tasse - ha aggiunto -. La posizione del mio partito, di Forza Italia, è coerente con quello che abbiamo sempre detto sulla casa. Noi non vogliamo tasse sulla casa perché è un bene primario della famiglia. Quindi il nostro auspicio è che il percorso in Parlamento dalla legge di bilancio ci consenta di togliere questa tassa sugli affitti brevi".