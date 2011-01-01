Cirio, "protestano sulla casa come se fosse tema divisivo"

"Per non smentirsi qualcuno ha pensato, visto che ci troviamo qui a parlare di un argomento così pericoloso e divisivo come la casa, che fosse opportuno organizzare una manifestazione" di protesta, "contro quello che avviene in teatro". Lo ha spiegato il governatore del Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio, dal palco degli Stati Generali della Casa promossi dal partito a Torino, in riferimento alla protesta che si sta tenendo contro gli esponenti del governo presenti, a poche decine di metri di distanza. "Grazie quindi a chi garantisce la democrazia e la libertà che sono le donne e gli uomini in divisa", ha concluso.