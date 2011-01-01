Pichetto, intelligenza artificiale tema del prossimo decennio

L'intelligenza artificiale è "esplosa negli ultimi due anni e sarà il tema del prossimo decennio". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell'Open Innovation Summit di Torino. "Per il sistema - aggiunge - significa avere tutta una serie di strumentazioni che interverranno nei sistemi di produzione. E' un vero cambio di paradigma sul fronte della tecnologia. Sul fronte dell'energia abbiamo dei grandi consumatori e questo ci impone di intervenire sui consumatori. Ci troviamo a dover regolamentare la parte del consumo dopo la forte richiesta di data center e quindi si tratta di collocarli nelle procedure".