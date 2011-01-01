Pro Pal, "nessuna passerella di ministri qui a Torino"

Sono circa trecento le persone in presidio questa mattina a Torino contro la presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dei ministri Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, impegnati al Teatro Carignano per gli Stati Generali della Casa organizzati da Forza Italia. Alla manifestazione, pro Palestina, Oltre a sindacati di base, Rifondazione Comunista e Potere al popolo partecipano molti studenti che indossano maschere di carta con il volto di Tajani. I manifestanti, riuniti in piazza Castello, hanno dichiarato l'intenzione di avvicinarsi il più possibile al teatro dove si svolge la convention azzurra, distante circa trecento metri. "Siamo qui per dire che oggi questi personaggi non avranno la loro passerella nella nostra città. Siamo qui per dire che Torino ieri, oggi e anche domani non ha nessuna intenzione di accogliere personaggi del genere stando in silenzio", hanno detto i manifestanti al microfono.