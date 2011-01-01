Ronzulli, "i pro Pal vogliono impedirci di parlare"

"Ringrazio i simpatici manifestanti che a Torino si sono messi a bloccare le strade per impedirci di parlare. La differenza tra noi e loro è proprio questa: noi non impediamo mai a nessuno di esprimersi, anche quando c'è dissenso. La libertà di parola per noi è intoccabile. Poi la sinistra va in Olanda, in uno scenario internazionale, a dire che in Italia c'è un governo di estrema destra che mina la libertà di parola. Alla faccia, complimenti!". E' quanto dichiara la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo agli Stati Generali della Casa promossi dagli azzurri a Torino, commentando le proteste dei Pro Pal in piazza Castello.