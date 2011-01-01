Tajani, pronti a difendere la riforma della giustizia

"La riforma della giustizia che arriverà in porto al Senato giovedì è un grande successo politico di Forza Italia, che ha voluto fortemente che fosse una priorità di questo governo, siamo pronti a organizzare i comitati per il referendum e a difendere questa riforma". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani chiudendo gli Stati Generali della Casa a Torino . "Poi dovremo lavorare, pensando anche al mondo dell'edilizia, alla riforma della giustizia civile perché i tempi biblici portano enormi danni al Pil", ha concluso.