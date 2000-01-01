Ruba in un supermercato a Torino, arrestata dalla polizia

E' stata arrestata dalla polizia a Torino una donna che aveva appena rubato in un supermercato cosmetici e prodotti alimentari. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in corso Corsica. L'intervento è stato svolto da una volante del commissariato Mirafiori. La donna, un'italiana di 49 anni, è stata bloccata dagli agenti mentre cercava di fuggire dopo avere minacciato e spintonato il responsabile del punto vendita. L'arresto è scattato per rapina impropria.