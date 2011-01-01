La Banca Territori del Monviso crea una Young Community

Rafforzare il dialogo tra la banca e le nuove generazioni, promuovendo la partecipazione attiva, la formazione e lo sviluppo di progetti a beneficio del territorio: è l'obiettivo di 'Next', la Young Community dedicata ai giovani soci e clienti della Banca Territori del Monviso. L'istituto di credito l'ha presentata ufficialmente ieri sera ai giovani soci e clienti a Carmagnola, in provincia di Torino. L'occasione è stato l'evento 'Next Fest' che ha segnato l'inizio delle attività della community e la presentazione dell'advisory board, il comitato consultivo. Next intende rappresentare un passo concreto verso un modello di banca sempre più aperta, inclusiva e partecipativa, in linea con la missione cooperativa. Btm, infatti, vuole accompagnare i giovani in un percorso di crescita, dando loro voce. Attraverso workshop, incontri formativi ed eventi, la community ha in programma di offrire ai giovani soci un'occasione di crescita personale e professionale, incoraggiando la collaborazione e l'innovazione. Al centro di Next Btm c'è proprio l'advisory board, un gruppo ristretto di giovani soci che collabora direttamente con la banca, un link tra la community e il management aziendale. Tra i suoi compiti principali c'è quello di proporre idee e iniziative da finanziare, offrire feedback e punti di vista sulle attività di Btm, contribuire alla comunicazione e alla presenza social della banca. La Young Community fornirà quindi spazio, ascolto e strumenti concreti ai giovani del territorio per crescere e per contribuire allo sviluppo della comunità attraverso la Banca Territori del Monviso. La 'Next Fest' di ieri sera, prima di concludersi in musica, ha preso il via con due workshop formativi dedicati ai temi della comunicazione e della creatività digitale: 'Dalle passioni ai social' con Isidaurum, influencer e content creator, e 'Public speaking e stand up comedy' con Davide D'Urso, influencer e performer.