Ricerche in corso per un disperso sulle montagne del Cuneese

È in corso da ieri sera la ricerca di un disperso nella zona del monte Matto, nel territorio di Valdieri (Cuneo), in valle Gesso. Si tratta di un escursionista che non è rientrato a casa. Secondo le prime informazioni, sarebbe partito alla mattina con l'intenzione di salire la montagna lungo il versante est. Al momento è impegnato il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per il trasporto in quota delle squadre. Collaborano soccorso alpino e speleologico piemontese, soccorso alpino della guardia di finanza e vigili del fuoco.