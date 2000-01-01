Bursaux (Telt), "sezione transfrontaliera Torino-Lione cantiere unico"

"La sezione transfrontaliera della nuova linea Torino-Lione è ormai un cantiere unico, esteso per 65 km attraverso le Alpi, che avanza ogni giorno per completare il collegamento est-ovest della rete di trasporti europea per merci e passeggeri Ten-t". Lo ha dichiarato il presidente di Telt, Daniel Bursaux, nel corso del Forum Torino-Lione, occasione anche per fare il punto sullo stato di realizzazione dell'opera a 10 anni dalla nascita di Telt. "Oggi - ha proseguito - tutti gli appalti per i lavori civili (di valore complessivo pari a 4 miliardi ndr.) del tunnel di base sono aggiudicati. Quattro raggruppamenti internazionali sono operativi su 17 fronti di scavo con oltre 3.000 persone impiegate stabilmente. Oltre un quarto dell'intera opera (45 km su 164 km di gallerie da scavare in totale ndr.) è realizzata. La prima fresa ha iniziato il suo cammino da un mese e nei prossimi due anni altre sei entreranno progressivamente in funzione in Francia e in Italia". "In occasione del decimo anniversario di Telt - ha osservato Bursaux - abbiamo riflettuto sulle lezioni apprese per definire le chiavi del successo delle infrastrutture di prossima generazione. In Telt in particolare, ci siamo evoluti adattandoci a scenari che in questi dieci anni sono cambiati spesso e repentinamente, ma senza perdere di vista l'obiettivo definito dagli Stati".