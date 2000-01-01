Eredità Agnelli, Ferrero propone patteggiamento 73mila euro

È stata formalizzata oggi in tribunale a Torino la richiesta di patteggiamento presentata dal commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta evasione fiscale realizzata intorno alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Ferrero ha proposto il versamento di una sanzione pecuniaria di 73mila euro senza pene accessorie. La procura ha dato parere favorevole. La decisione del giudice è attesa per fine novembre. La vicenda al vaglio della magistratura non riguarda in alcun modo la qualità di presidente della Juventus del commercialista.