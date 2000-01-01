Volantini "anti maranza" al liceo Einstein di Torino, tensioni

Momenti di tensione, questa mattina, davanti al liceo Einstein di Torino, dove un gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale Gabriele D'Annunzio si sono presentati per volantinare "contro la cultura maranza". "Un gruppuscolo di neofascisti - raccontano sulla pagina social del Collettivo della scuola - ha provato a volantinare. Immediata è stata la risposta degli studenti e studentesse, che hanno buttato nel cestino i messaggi di odio". Ne è nato un parapiglia, anche con gli agenti della Digos e della polizia in tenuta anti sommossa, che hanno allontanato gli studenti, fermando uno di loro, un quindicenne. Si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine intorno alla scuola e in seguito all'episodio gli studenti hanno deciso di riunirsi in assemblea nel cortile del liceo. Immediata la solidarietà alle studentesse e agli studenti da parte di Potere al Popolo. "Stamattina - scrivono sui social - Torino si sveglia con orribili immagini di studentesse e studenti manganellati e arrestati dalla polizia fuori dal Liceo Einstein. Sono scene inaccettabili. Ancora più inaccettabile è che in questo paese la polizia difenda volantinaggi fascisti e reprima gli studenti che giustamente cacciano dai quartieri questi personaggi".