Trovato morto un escursionista disperso nel Cuneese

È stato rinvenuto senza vita un escursionista disperso da ieri in valle Gesso, nel Cuneese. Walter Bosio, classe 1985, residente a Villanova Mondovì (Cuneo), era partito in mattinata, da quanto si apprende, per una salita sul versante est del monte Matto, nel territorio di Valdieri. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari, non vedendolo rientrare in serata. Le ricerche, conclusesi oggi con il ritrovamento del corpo, hanno impegnato il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, per il trasporto in quota delle squadre di ricerca, insieme al soccorso alpino e speleologico piemontese, al soccorso alpino della guardia di finanza e ai vigili del fuoco.