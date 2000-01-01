Boom delle donne laureate in Ingegneria, 16.301 nel 2024

Boom delle donne laureate in Ingegneria: nel 2024, infatti, la quota "raggiunge il picco massimo" con 16.301 tra coloro che hanno ottenuto il titolo di primo e secondo livello, pari al 31% del totale di quanti sono usciti con successo dalle facoltà, in Italia. Lo si legge nei dati frutto dell'elaborazione delle cifre dell'ufficio statistico del ministero dell'Università, effettuata dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. In generale, tuttavia, precisano i professionisti, "si assiste alla flessione della quota di laureati magistrali in Ingegneria rispetto al totale delle lauree: nel 2024 siamo sotto la soglia del 15%, mentre negli scorsi anni superava abbondantemente il 16%". E "Ingegneria gestionale si conferma la classe di laurea magistrale con il numero più elevato" di persone che la ottengono, "mentre prosegue inesorabile la discesa dei laureati nel settore civile che nel 2024 si riducono a meno di 5.000 (4.802 contro i 5.077 del 2023)".