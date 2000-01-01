Piemonte, insediata nuova Commissione tecnica polizia locale

Diventa operativa in Piemonte la Commissione tecnica di Polizia locale recentemente nominata dalla giunta Cirio: un organismo consultivo fondamentale per l'attività della Regione in materia di sicurezza e di coordinamento delle polizie locali. Ha il compito di proporre studi e iniziative per l'aggiornamento professionale degli operatori, la standardizzazione di uniformi e attrezzature, e il miglioramento complessivo dei servizi sul territorio. Il 23 ottobre la Commissione si è riunita per la prima volta al Grattacielo sede della Regione Piemonte, presieduta dall'assessore alla polizia locale, Enrico Bussalino. Ne fanno parte il comandante dei Vigili di Torino Roberto Mangiardi, quello di Nizza Monferrato Silvano Sillano, quella di Mondovì Domenica Chionetti, quello di Verbania Andrea Cabassa, oltre a esperti e rappresentanti di enti locali e sindacati. "Con la prima riunione della nuova Commissione tecnica di Polizia locale - sottolinea Bussalino - si apre una fase importante di confronto e collaborazione tra Regione, Comuni e rappresentanze sindacali. La Polizia locale è un presidio fondamentale per la sicurezza e la coesione delle nostre comunità: da essa passa gran parte del rapporto quotidiano tra cittadini e istituzioni. Il lavoro della Commissione sarà strategico per aggiornare strumenti, procedure e formazione, promuovendo una visione condivisa e moderna della sicurezza urbana, al servizio dei territori piemontesi".