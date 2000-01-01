Lo Russo, con Stellantis passo concreto su temi industriali

L'incontro con Stellantis "ha rappresentato un passo concreto verso un nuovo modo di affrontare le grandi questioni industriali che riguardano la nostra città, basato su trasparenza e condivisione: il Comune sarà collaborativo e vigile, con l'obiettivo di trasformare il dialogo in occupazione, innovazione e valore aggiunto sul nostro territorio". A dirlo è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sull'incontro di venerdì con il ceo dell'azienda, Antonio Filosa. Fra i temi trattati, ha spiegato, quello della transizione ecologica. Il sindaco ha poi ricordato l'annuncio delle 400 assunzioni a Mirafiori. Quanto alla posizione della Città durante l'incontro, il sindaco ha citato come elementi fondamentali "tutela dell'occupazione, garanzia della continuità produttiva, conferma di nuovi modelli di lungo periodo, sostegno alla filiera della componentistica auto, conferma di Torino come polo di innovazione, con sinergie tra industria, università e poli tecnologici, con confronto costante e condivisione con il territorio. Come Città - ha aggiunto - si è evidenziato come il Governo nazionale debba dotarsi di una politica industriale efficace, orientata alla produzione e non solo agli incentivi all'acquisto. Serve una politica industriale integrata - ha concluso - che colleghi incentivi e produzione, soprattutto occupazione, evitando di finanziare con risorse pubbliche prodotti importati dall'estero, e servono interventi strutturali per rafforzare la manifattura nazionale".