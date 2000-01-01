Tensioni liceo a Torino, feriti tre agenti e danneggiati mezzi

Tre agenti della polizia sono rimasti feriti questa mattina durante le tensioni scoppiate davanti al liceo Einstein di Torino, quando gli studenti dei collettivi hanno cercato di impedire un volantinaggio del gruppo di destra Gioventù Nazionale Gabriele D'Annunzio. Lo riferiscono fonti della questura. Nel pomeriggio, a margine di una manifestazione studentesca, sono stati imbrattati e danneggiati alcuni veicoli dei reparti mobili della polizia, schierati a difesa della sede di Fratelli d'Italia in via Martorelli, assalita a colpi di uova da studenti vicini all'area antagonista. Uno dei mezzi è stato spintonato e fatto traballare da decine di manifestanti.