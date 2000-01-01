Calci al poliziotto, liceale portato via in manette

Mattinata di tensioni tra studenti delle superiori e le forze dell'ordine, a Torino, durante un volantinaggio di un gruppo di destra davanti al liceo Einstein. Nel parapiglia un sedicenne è stato ammanettato dagli agenti della Digos e condotto in questura, dove è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe colpito un poliziotto con calci e pugni. La giornata, nel capoluogo piemontese, si è conclusa con un assalto a colpi di uova contro una sede di Fratelli d'Italia, mentre a Roma gli studenti del liceo Bramante, nel quartiere Tufello, hanno denunciato in una lettera aggressioni da parte di una quindicina di ragazzi riconducibili ad ambienti di estrema destra, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, durante un'occupazione. Davanti all'Einstein, nel quartiere periferico di Barriera di Milano, si erano dati appuntamento i militanti di Gioventù Nazionale Gabriele D'Annunzio, gruppo di destra dal quale hanno preso le distanze quelli di Gioventù Nazionale Torino, emanazione giovanile di FdI. Doveva essere un volantinaggio 'contro la cultura dei maranza', espressione usata per indicare giovani figli di immigrati. Il collettivo dell'Einstein, vicino all'area antagonista, ha cercato di impedirlo e la polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta. Gli studenti parlano di violenze da parte delle forze dell'ordine "che hanno manganellato gli studenti". "Semplicemente mi ero avvicinato a quelli di destra quando i poliziotti mi hanno placcato e mi sono spaventato. Non sono così stupido da attaccare e aggredire un pubblico ufficiale", ha raccontato il giovane, che nel pomeriggio ha partecipato a un corteo partito dal centro e arrivato fino alla sede di Fratelli d'Italia in Barriera di Milano. Qui sono state lanciate uova e sono stati imbrattati i mezzi della polizia con delle scritte. Il corteo si è poi concluso davanti all'Einstein. Non sono mancati i commenti politici, in particolare dal centrosinistra. La vicepresidente dei Dem, Chiara Gribaudo, parla di un "evidente distinguo sulle violenze" da parte del governo, annunciando che presenterà un'interrogazione parlamentare per avere chiarimenti dal ministro dell'Interno "perché vogliamo che si faccia luce su quanto avvenuto" a Torino e Genova, dove c'è stato in raid neofascista sempre in una scuola. L'europarlamentare di FdI Giovanni Crosetto, invece, sottolinea che i giovani militanti di destra sono stati aggrediti durante un pacifico volantinaggio.