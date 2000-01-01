Piano sanitario: Marrone e Riboldi replicano a Giustetto

“Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del dottor Giustetto e non possiamo che esprimere sconcerto per il tono e per i contenuti – scrivono in una nota congiunta l’assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone, e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi –. Ancora una volta, il dottor Giustetto confonde il Piano Socio-Sanitario con un documento operativo, ignorando che la fase attuativa sarà di competenza del Consiglio Regionale e della Giunta, come previsto dalla legge. Dimentica completamente la sezione dedicata alle risorse umane, dove è documentato che dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 sono state assunte e valorizzate 1.455 persone in più oltre il turnover”.

“Sembra inoltre non aver neppure cliccato il link presente a pagina 17 del documento, dove sono pubblicamente accessibili i dati alla base della programmazione, né considerare che la DGR 257/2022 ha già recepito il DM 77, fornendo il quadro di riferimento nazionale” proseguono i due esponenti della giunta Cirio. “Sull’igiene veterinaria, ignora che esiste già un piano operativo completo, in vigore da anni, per il controllo delle zoonosi e l’idoneità dei luoghi di vita. Ma ciò che riteniamo più grave è il metodo: Giustetto è lo stesso che qualche mese fa ha lanciato un allarme infondato sulla contaminazione da Pfas in tutte le acque del Piemonte, smentito dai dati ufficiali pubblicati dalla Regione e ha fatto propaganda al referendum sulla cittadinanza facile legando il sì a ragioni scientifiche perlomeno fantasiose. Inoltre non è tollerabile che chi rappresenta un Ordine professionale si arroghi il diritto di definire incapaci le alte professionalità che operano nelle direzioni regionali e che hanno redatto, dopo 30 anni di attesa, un documento con visione innovativa e profonde basi tecnico scientifiche”.