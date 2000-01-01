Stellantis, +11,5% le auto vendute a settembre in Europa

Il gruppo Stellantis a settembre ha venduto in Europa (Unione europea, insieme a Paesi Efta e Regno Unito) 165.457 auto, l'11,5% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 13,4% contro il 13,3% dell'anno precedente, quando le vetture vendute erano state 148.381. Nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state 1.464.419, con una flessione del 5,6% sull'analogo periodo 2024, quando erano state vendute 1.550.647 vetture. La quota di mercato dei nove mesi è in calo dal 15,9% al 14,7%.