Due giorni di sole e temperature miti, poi torna la pioggia

Sole e temperature miti: il meteo ci regala per oggi e domani due giorni di bel tempo ma già da giovedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà la pioggia per Halloween. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Una temporanea rimonta dell'alta pressione - afferma - garantirà prevalenza di sole nelle prossime ore, salvo locali addensamenti su due regioni, Liguria e Calabria. Non si escludono isolati locali piovaschi in Calabria, ma tutto sommato la giornata di oggi sarà dominata dal sole". Da domani, invece, si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità in Toscana e al Nord. "Non è esclusa qualche pioviggine durante la giornata - continua Tedici - anche se il vero peggioramento è previsto dalla tarda serata". Sul resto del Centro e al Sud il tempo sarà ancora molto piacevole con massime fino a 22°C a Roma e Napoli. Da giovedì 30 e per venerdì 31 arrivano le piogge, dapprima al Nord poi gli effetti di una nuova perturbazione si faranno sentire anche al Sud e sul versante adriatico. Nel dettaglio: - Martedì 28. Al Nord: soleggiato, qualche nuvola in Liguria. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi occasionali sulla Calabria tirrenica. - Mercoledì 29. Al Nord: nuvoloso, piogge deboli al Nordovest, più diffuse in serata. Al Centro: nuvoloso, sole in Abruzzo e Molise; peggiora in serata. Al Sud: stabile e sereno. - Giovedì 30. Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: qualche pioggia su Sardegna e Campania. - Tendenza: piogge irregolari per Halloween poi probabile miglioramento.