Tensioni a liceo Torino, verso l'occupazione dell'Einstein

Si va verso l'occupazione del liceo Einstein di Torino, dove ieri mattina si sono registrate tensioni tra studenti e forze dell'ordine durante un volantinaggio del gruppo di destra Gioventù nazionale Gabriele D'Annunzio e un ragazzo del collettivo studentesco, è stato invece denunciato. Per questo pomeriggio, alle 14, nell'istituto di via Bologna, alla periferia nord della città, è prevista un'assemblea, come spiegano i ragazzi del collettivo Einstein: "Quello che è accaduto ieri non è accettabile e ora si deciderà tutti insieme cosa fare. Dobbiamo attrezzarci perché non accada più". Lo slogan che rimbalza sui social è "Occupiamoci della scuola". "Attiviamoci, confrontiamoci e usiamo i nostri spazi per costruire qualcosa di concreto", affermano. "Ogni voce conta, ogni opinione è importante. Non è il momento di restare a guardare - aggiungono - è il momento di esserci". L'invito dei collettivi agli studenti del liceo è di portare a scuola, questo pomeriggio, sacchi a pelo e materassini.