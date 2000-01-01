Regione Piemonte, 25 milioni in più per credito alle imprese

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore al Bilancio, attività produttive e internazionalizzazione, Andrea Tronzano, ha approvato una delibera che incrementa di 25 milioni di euro la dotazione finanziaria della "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di garanzia per le pmi", portando il valore complessivo dello strumento a 85 milioni di euro. L'incremento prevede 22,5 milioni destinati al rilascio di garanzie dirette sui finanziamenti alle imprese e 2,5 milioni per la riassicurazione delle garanzie fornite alle imprese piemontesi. "Con questo ulteriore stanziamento - dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore Andrea Tronzano - la Regione Piemonte conferma la propria vicinanza al sistema produttivo". "Il Fondo di Garanzia - aggiungono - è uno strumento che funziona, come dimostra l'utilizzo già superiore all'80% delle risorse disponibili. Per questo abbiamo scelto di potenziarlo, garantendo alle imprese piemontesi nuove opportunità di accesso al credito e di crescita. In un momento in cui la liquidità è un fattore decisivo per la competitività, vogliamo che nessuna impresa sana debba rinunciare a investire o innovare per mancanza di garanzie finanziarie. È un segnale concreto di fiducia verso chi produce valore e occupazione sul territorio". La misura, finanziata nell'ambito del programma regionale Fesr 2021-2027 - Priorità uno "Competitività e transizione digitale", ha l'obiettivo di rafforzare la capacità delle piccole e medie imprese piemontesi di accedere al credito attraverso garanzie dirette e riassicurazioni su finanziamenti bancari. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti 2026 della Missione 14 - Programma 05 del bilancio di previsione regionale 2025-2027, con la partecipazione di risorse europee (40%), statali (42%) e regionali (18%).