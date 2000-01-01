FdI Piemonte contro audizione Ordine medici, "propaganda"

"Le audizioni servono proprio per stendere e migliorare il piano socio-sanitario, non per fare propaganda". Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte commenta così, con Davide Zappalà, vicepresidente della quarta Commissione, l'audizione del presidente dell'Ordine dei medici di Torino Guido Giustetto sul piano sanitario regionale. In audizione Giustetto ha infatti parlato di un piano "non dignitoso per gli operatori e senza rispetto per i cittadini". "Il presidente Giustetto ha semplicemente sbagliato i tempi, immagino per la troppa fretta di manifestare il proprio servilismo alla sua parte politica. Prima si partecipa all'audizione portando proposte, poi, eventualmente, se le richieste non sono recepite - prosegue - si muovono critiche. Invece lui ha scelto di fare tutto assieme, sicuramente sarà un ottimo medico, ma è un po' inesperto di istituzioni e del ruolo che un ordine dovrebbe avere: non grancassa dell'opposizione, ma voce dei medici piemontesi. Il confronto nelle sedi istituzionali va fatto con serietà e rispetto, non con pregiudizi di parte". "Francamente i toni utilizzati dal presidente Giustetto sono fuori luogo e offensivi - conclude Gianluca Godio, portavoce in IV Commissione -. E mi sembrano più simili a quelli di un militante che di un medico".