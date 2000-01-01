Gtt, età media della flotta tpl in calo del 40%

Età media della flotta in calo del 40%, 420 assunzioni di autisti e autiste, investimenti ed efficienza del servizio al 98%: sono alcuni dei dati del piano di rilancio e trasformazione di Gtt che ha al centro la transizione verso la trazione elettrica e a basso impatto ambientale, investimenti sul personale e il miglioramento del servizio. Per quanto riguarda il rinnovamento della flotta, la quota di servizio con bus a basso impatto ambientale, al 47% nel 2024, supererà il 51% dal prossimo anno, con una proiezione al 72% nel 2027, con una conseguente riduzione dell'età media dei mezzi dagli 8,6 anni del 2024 a 5,4 anni nel 2026, a fronte di una media nazionale di 9,4 anni. Interessati dal cambiamento anche i tram, che con i nuovi Hitachi Rail arriveranno a circa 200 motriici, con un incremento del 13% e un calo dell'età media da 33 a 25 anni. Ciò significa, spiega Gtt, "che, escludendo il contributo della metropolitana, il parco mezzi ecologico passerà dal 57% nel 2024, al 61% nel 2025 al 77% nel '26. Tra il 2025 e il 2027, oltre l'80% degli investimenti Gtt è dedicato al materiale rotabile". Inoltre Gtt ha già installato 215 colonnine di ricarica per gli autobus elettrici in alcuni depositi e altre 223 colonnine sono in fase di implementazione in altri. Sul fronte della cura del servizio, è previsto 1 milione di euro per la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate, importo che salirà a 1,5 milioni nel 2026 per attività di revamping delle pensiline, mentre un investimento di 1,6 milioni di euro finanzierà l'installazione di 500 nuovi monitor di infomobilità entro il prossimo anno. Nel 2025 Gtt ha anche previsto 2,8 milioni per garantire pulizia e igiene di bus e tram. Infine il piano per il personale con 160 autisti e autiste assunti entro fine anno più altri 260 inserimenti nel 2026. "Con l'attuale organico che sfiora i 1.700 conducenti - conclude Gtt - questo piano proietta un incremento complessivo del personale di guida di circa il 7% e entro il 2026 si prevede di superare i 1.800 autisti e autiste in organico".