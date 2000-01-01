In Piemonte 46mila studenti per progetto trasporti gratuiti

Sono 46mila in Piemonte gli studenti che hanno aderito a 'Piemove', l'iniziativa che garantisce trasporti urbani gratuiti e sconti fino a 221 euro per gli studenti universitari under 26 che frequentano a Torino. Lo ha reso noto l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Mauro Calderoni del Pd. "Per chi viaggia solo sull'urbano lo sconto è totale - ha spiegato l'assessore - mentre per chi arriva da fuori città si tratta di una riduzione significativa rispetto alle tariffe dell'anno precedente". Secondo i dati forniti dagli uffici tecnici, a fine settembre le domande di adesione hanno raggiunto quota 46mila, pari al 43,4% dei potenziali beneficiari, stimati in circa 106mila studenti universitari piemontesi under 26. Il consigliere Calderoni ha definito il risultato un "buon riscontro iniziale, anche se il numero di adesioni resta ben al di sotto del potenziale bacino", pur sottolineando la necessità di valutare l'efficacia della misura nel promuovere la mobilità sostenibile e il diritto allo studio. Il consigliere Dem ha inoltre chiesto se la Regione intenda rendere 'Piemove' una misura strutturale, inserendola stabilmente nella programmazione regionale e ampliandola agli studenti delle scuole superiori o a chi risiede in aree non servite dal trasporto urbano gratuito.