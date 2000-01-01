Pentenero (Pd) su Giustetto, voci critiche non vanno demonizzate

La capogruppo Pd in Regione Piemonte, Gianna Pentenero, e il vicepresidente Dem della Commissione Sanità, Daniele Valle, intervengono sugli attacchi del centrodestra al presidente dell'Ordine del Medici del Piemonte Guido Giustetto, esortando a "non demonizzare le voci critiche". "Ancora una volta - affermano i due esponenti Pd - assistiamo a un atteggiamento di chiusura da parte della giunta, che di fronte alle critiche preferisce reagire con fastidio invece di coglierne il valore costruttivo. Non si può promuovere un percorso di consultazione sul Piano sociosanitario regionale e poi demonizzare chi solleva osservazioni fondate e di merito". "Le parole del presidente Guido Giustetto - sottolineano -confermano che la bozza di piano presentata dalla Regione è debole e fatica a rispondere ai veri nodi della sanità piemontese. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che la discussione fosse ampia e partecipata: i contributi degli ordini professionali, dopo quelli dei sindaci e dei direttori delle Asl, meritano ascolto e rispetto, non diffidenza".