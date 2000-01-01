Compagnia San Paolo, Cariplo, Intesa in Scaleup Europe Fund

Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo sono gli unici potenziali futuri investitori fondatori italiani dello Scaleup Europe Fund, il fondo europeo per la crescita e l'innovazione. "L'ingresso delle due principali fondazioni bancarie del Paese, insieme a Intesa Sanpaolo, tra i potenziali futuri investitori dello Europe Scale-Up Fund promosso dalla Commissione Europea, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, private e filantropiche, capace di coniugare l'impatto sociale con la solidità economico-finanziaria delle operazioni", sottolinea Marco Gilli presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Siamo convinti dell'importanza delle relazioni e delle collaborazioni a livello internazionale. E' uno degli obiettivi che ci siamo dati: allargare i confini. Perché pur mantenendo un'attività filantropica focalizzata sul nostro territorio, la Lombardia e una parte del Piemonte, siamo consapevoli dell'importanza delle reti e del confronto, oltre gli ambiti di intervento tradizionali", rileva Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. "Intesa Sanpaolo è da tempo impegnata a potenziare i settori deep tech, individuati dalla Commissione Europea come necessari alla crescita della competitività del nostro continente, quali le tecnologie per la salvaguardia del clima, le tecnologie d'avanguardia come la quantistica e l'intelligenza artificiale", afferma il consigliere delegato e ceo, Carlo Messina nel ricordare che "l'innovazione tecnologica è fattore decisivo per lo sviluppo" e "come gruppo bancario l'abbiamo posta al centro delle prospettive di crescita con un programma di investimenti di oltre 4,5 miliardi di euro che ci pone all'avanguardia del settore europeo".

"In coerenza con il nostro documento di programmazione pluriennale 2025-2028 scegliamo di allinearci a una grande iniziativa strategica europea che intende concretamente colmare un gap storico del nostro continente: l'assenza di fondi capaci, per dimensione e vocazione, di seguire la crescita delle imprese e, così facendo, trattenerle sul territorio. Un valore aggiunto molto significativo di questa iniziativa è la collaborazione con altre grandi fondazioni e istituzioni finanziarie europee", aggiunge Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e Representative in the Founding partners' working group. Tra i potenziali partner fondatori del fondo figurano, oltre alla Commissione Europea, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, Novo Holdings, la Banca Europea per gli Investimenti, CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, la Wallenberg Foundation, EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), APG (All Pensions Group) dei Paesi Bassi, BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Gli investitori fondatori, insieme alla Commissione Europea, avvieranno una procedura pubblica di manifestazione di interesse per selezionare la società di gestione del fondo, che opererà su base di mercato. Le prime operazioni di investimento sono previste per la primavera del 2026, e il fondo sarà aperto a ulteriori investitori oltre a quelli fondatori, per ampliare progressivamente la propria capacità di intervento.