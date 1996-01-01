Reale Mutua, scomparso Iti Mihalich, presidente onorario

Reale Mutua comunica "con profondo cordoglio" la scomparsa di Iti Mihalich, presidente onorario della società e "protagonista assoluto della sua storia moderna". Nato a Fiume il 22 settembre 1931, Mihalich ha dedicato oltre sessant'anni alla crescita del Gruppo Reale, "contribuendo in modo determinante alla sua espansione nazionale e internazionale". Laureato in Matematica, ha ricoperto ruoli di vertice in tutte le principali società del gruppo: direttore generale di Reale Mutua dal 1982 al 1996, presidente del Consiglio d'amministrazione dal 2003 al 2018, successivamente amministratore fino al 2022. "Ha guidato con visione e rigore" anche Banca Reale, Italiana Assicurazioni, Reale Immobili, Blue Assistance, Reale Seguros Generales e Reale Vida y Pensiones, contribuendo alla nascita e allo sviluppo delle attività in Spagna e America Latina. L'attuale presidente, Luigi Lana, ha aggiunto: "Con la scomparsa di Iti Mihalich perdiamo un uomo di straordinaria levatura, che ha saputo interpretare con passione e lungimiranza il ruolo di guida in momenti cruciali. Il suo impegno instancabile e la sua dedizione per Reale Mutua resteranno per sempre impressi nella nostra memoria". "Iti Mihalich - ha detto Luca Filippone, direttore generale di Reale Group - è stato un pilastro per Reale Mutua e per tutti noi. La sua intelligenza, il suo senso etico e la sua capacità di anticipare il futuro hanno reso possibile la trasformazione del nostro Gruppo in una realtà internazionale, solida e rispettata. Ci lascia un'eredità di valori e di visione che continueranno a guidarci".