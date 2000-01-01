Giovane accoltellato al collo a Torino in una rissa

Un giovane di 22 anni, tunisino, è stato accoltellato al collo nel pomeriggio di ieri in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto ferito durante una rissa. È stato soccorso e portato all'ospedale San Giovanni Bosco, in codice giallo, dov'è stato medicato. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato, che procede per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.