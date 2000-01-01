Sei aziende piemontesi tra le eccellenze Made in Italy

Ecopack, Eurofork, Gessi, Lma, Marazzato Soluzioni Ambientali e Minerali Industriali: sono le imprese piemontesi che hanno ricevuto il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy, assegnato oggi presso la Borsa italiana da Deloitte Private, con la partecipazione di Elite-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e col supporto metodologico e strategico di Altis Graduate School of Sustainable Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "In uno scenario internazionale sempre più volatile e segnato da tensioni commerciali, le aziende premiate con il Best Managed Companies Award dimostrano la forza e la resilienza del Made in Italy", ha detto Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell'area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta). "Nel valutare le loro performance abbiamo usato parametri consolidati nel tempo e caratterizzanti il nostro Award: "Strategia", "Competenze e Innovazione", "Impegno e Cultura Aziendale", "Governance e Misurazione delle Performance", "Corporate Social Responsibility", "Filiera", "Internazionalizzazione" e "Cyber Security" - un tema che sta diventando sempre più rilevante per le imprese". "Anche quest'anno abbiamo premiato una solida base di aziende di altissimo profilo che hanno deciso di continuare con noi questo percorso. Oltre l'80% delle aziende premiate nell'ambito dell'attuale iniziativa, infatti, sono state riconosciute Best Managed anche nel corso delle precedenti edizioni e ben cinque realtà sono simbolo di eccellenza imprenditoriale dal 2018, ovvero dal primo anno in cui abbiamo lanciato l'Award in Italia: tra queste anche la piemontese Gessi", ha detto Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.