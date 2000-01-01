Chiorino, Piemonte al fianco dei lavoratori Iveco

"Abbiamo ascoltato con grande attenzione le istanze dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ribadito che la Regione Piemonte sarà in prima linea, al fianco dei lavoratori e delle famiglie, per garantire la piena tutela occupazionale. Iveco non è soltanto un marchio storico, ma un pilastro industriale e identitario del nostro territorio, che occupa direttamente oltre 6.000 persone e sostiene un indotto fondamentale per l'economia piemontese". Così la vicepresidente della Regione Piemonte e assessora al Lavoro, Elena Chiorino, dopo il tavolo al Grattacielo Piemonte con le rappresentanze sindacali e le Rsu di Iveco, per affrontare gli sviluppi futuri in seguito all'acquisizione da parte del gruppo Tata. Davanti al Grattacielo c'è stato un presidio dei lavoratori. Chiorino ha sottolineato come la priorità assoluta sia quella di assicurare continuità produttiva e occupazionale, lavorando in sinergia con il governo e con tutti i soggetti coinvolti. "È significativo che il governo abbia già incontrato l'azienda - ha detto la vicepresidente - e come Regione abbiamo tempestivamente convocato le parti sociali: si tratta di un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso una realtà che rappresenta non solo la storia, ma anche il futuro industriale del nostro territorio e della nostra n azione. Da parte della Regione ci sarà un impegno infaticabile e costante: tutelare ogni posto di lavoro e accompagnare il Piemonte in un percorso di certezza e stabilità per imprese e lavoratori".