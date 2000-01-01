Salvini, risorse a territori coinvolti da Tav Torino-Lione

"Abbiamo ascoltato tutti i territori, abbiamo mediato e deciso un elenco condiviso di interventi formalizzato con il protocollo di intesa del 4 marzo 2024 per un importo complessivo di 56 milioni di euro". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, circa l'erogazione dei fondi previsti dal protocollo di intesa con la regione Piemonte per la realizzazione di opere di compensazione a favore della città di Susa e di altri comuni in relazione alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Per garantire che queste opere compensative vengano realizzate, il ministro ha assicurato che "in vista della definizione della Legge di Bilancio sono state avanzate specifiche richieste proprio per garantire la copertura di questi interventi nei tempi e nei modi adeguati". Salvini ha quindi sottolineato che la Tav "non è solo un'opera infrastrutturale ma un'opera strategica per il bene e il futuro dell'Italia e dell'Europa che unirà l'Italia alla Francia rilanciando il triangolo industriale, Genova, Torino, Milano".