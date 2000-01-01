Italgas chiude i 9 mesi con oltre 500 milioni di utile

Italgas chiude i primi 9 mesi dell'anno con ricavi per 1,85 miliardi di euro, in crescita del 42,89% per effetto del consolidamento di 2i Rete Gas dallo scorso 1 aprile. In progresso del 40,6% il margine operativo lordo a 1,4 miliardi, mentre l'utile operativo è salito del 53,8% a 916,2 milioni. E' balzato del 45,2% a 514,9 milioni l'utile netto attribuibile al gruppo, mentre gli investimenti netti sono cresciuti del 42,8% a 773,3 milioni con un flusso di cassa operativo di oltre 1 miliardo e un indebitamento netto di 11,1 miliardi. Italgas investirà 16,5 miliardi di euro complessivi fino al 2031. Lo si legge nel Piano 'Shaping a new energy' (Plasmare una nuova energia, ndr) approvato dal consiglio di amministrazione riunito a Londra. Il dato, in crescita del 5,7% rispetto al piano precedente, segna un progresso quasi doppio escludendo l'acquisizione di 2iete Gas, consolidata dallo scorso 1 aprile, che genererà 250 milioni di efficienze complessive. Previsto un margine operativo lordo di 3 miliardi a fine piano e una Rab (attività regolata, ndr) di oltre 20 miliardi con una crescita annua dell'utile per azione del 10% e del dividendo del 5 per cento.